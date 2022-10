Il centrocampista della Sampdoria Gonzalo Villar è tornato sulla sfida contro la sua ex Roma, avvenuta lunedì sera in campionato

Le parole di Villar su Instagram:

DICHIARAZIONI – «Abbiamo lasciato tutto in campo ma ancora c’è tanto da migliorare. Testa a vincere domani e lunedì, non c’e altro. Grazie sempre per essere con noi fino alla fine. È stato molto speciale giocare contro la mia Roma, in bocca al lupo per quello che sta per venire»

L’articolo Sampdoria, Villar: «E’ stato molto speciale sfidare la Roma» proviene da Calcio News 24.

