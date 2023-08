San Siro non si può abbattere! Ci sono novità per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan: tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono state inviate al Comune di Milano le motivazioni della Soprintendenza per il vincolo culturale sullo Stadio di San Siro che impedirà quindi una demolizione dell’impianto. A questo punto, Milan e Inter puntano su soluzioni appena fuori dalle mura cittadine: rossoneri a San Donato, nerazzurri a Rozzano.

La “soluzione strutturale costituita da 132 portali” che costituisce “l’ossatura che sostiene le gradinate, le scale, le rampe di accesso, i ripiani e le passerelle di servizio“, oltre al fatto che con “la costruzione del secondo anello, per San Siro, finalmente, si completa l’immagine di vero e proprio stadio, che non aveva mai posseduto dalle origini“. Sono queste le motivazioni con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ritiene “che, per il secondo anello, possano sussistere i requisiti di interesse culturale“, come si legge nei documenti inviati al Comune di Milano.

