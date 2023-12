San Siro, rinviata l’udienza al Tar: ecco quando si terrà per parlare del vincolo del secondo anello

Dopo il ricorso presentato dal Comune di Milano per cui sono costituiti in giudizio anche Inter e Milan, contro la decisione della Soprintendenza per il vincolo su San Siro. La scorsa settimana c’era stato il rinvio dell’udienza al TAR della Lombardia.

C’è una nuova data per l’udienza. A riferirlo è Calcio e Finanza. «Le parti coinvolte torneranno davanti al TAR della Lombardia il prossimo 12 dicembre».

