San Siro, il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare del progetto di ristrutturazione dell’impianto. Ecco le dichiarazioni

A margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Iulm, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del futuro di San Siro e sulla possibile ristrutturazione all’attuale impianto di Serie A.

PAROLE – «Lo scenario è chiaro: dare tre mesi di lavoro a WeBuild per produrre un piano realistico. Se si può, perché non lo do per scontato. Spero che Webuild ci metta in condizione di poter dire a Inter e Milan che si possono fare i lavori senza dover andare a giocare altrove. A quel punto, come spero di fare, a giugno la palla ritornerà alle squadre. Io credo che avendoci riflettuto tanto, ed essendo passato da anni di discussione, un restyling ben fatto di San Siro sia la cosa migliore. Lavori in estate? Bisogna capire quanto tempo ci vorrà, se due o tre d’anni. I lavori saranno d’estate, ma credo non solo. Il prossimo incontro sarà tra le squadre e WeBuild, così ci si chiarirà, anche perché WeBuild non si inventa il progetto di stadio. Dovrà ascoltare le esigenze delle due squadre».

