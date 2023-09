L’Inter ha bisogno del vero Sanchez, e contro la Salernitana risale l’ultima vittoria dei nerazzurri (con un goal suo)

Aspettando quella che sarà la sfida contro il Sassuolo, dall’altra c’è una gara importante come quella con la Salernitana in trasferta: un campo ostico, ma non per l’attaccante Alexis Sanchez.

Il primo impatto nella sua nuova avventura all’Inter non è stato niente male, presentando qualche margine di miglioramento contro il Real Sociedad. Serve però un altro grande passo, considerando che fu un suo goal a portare l’ultima vittoria nerazzurra all’Arechi due anni fa: 0-5 con le reti di Lautaro, Perisic, Gagliardini, Dufries e, appunto, Sanchez.

L’articolo Sanchez, a Salerno l’ultima vittoria passa da lui. L’Inter vuole il bis proviene da Inter News 24.

