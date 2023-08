Alexis Sanchez ha salutato il Marsiglia dopo l’ufficialità del suo ritorno all’Inter. Tutti i dettagli sul cileno

Alexis Sanchez, dopo il passaggio all’Inter, ha salutato il Marsiglia su Instagram.

LE PAROLE – «Ho solo parole di gratitudine per il Marsiglia e la sua gente, per i dirigenti, l’équipe medica, lo staff della cucina e tutti coloro che lavorano nel club. Grazie ai miei colleghi con i quali ho condiviso momenti molto belli. Grazie per avermi sopportato e scusa per averti esigente in ogni partita e allenamento ahahahah. E soprattutto a tutta la gente della Marsigliese, che ha sempre dimostrato il suo sostegno e il suo affetto nella buona e nella cattiva sorte. E’ una cosa molto bella. Per finire chiarisco alcune voci e commento che da parte mia c’era l’intenzione di continuare a Marsiglia. L’ho sempre detto così, ma gli accordi dipendono da due parti, non solo da me… e questa volta lo staff tecnico aveva altre opzioni. Ma è rispettato. Grazie.. Merci ALLEZ L’OM».

