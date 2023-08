Le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, sulla sull’esordio casalingo dei rossoneri in stagione. I dettagli

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Fikayo Tomori ha detto la sua nel pre partita di Milan-Torino. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ho detto ai ragazzi che è difficile spiegare le emozioni che si provano, bisogna trovarsi dentro lo stadio per capire. Sono un po’ agitati, sarà la loro prima volta al Meazza e la prima in campionato per tutti. Vogliamo vincere e dimostrare di essere forti».

