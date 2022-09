Parla il mental coach Sandro Corapi, che a Tuttosport parla della Juventus e di Max Allegri ecco l’opinione dell’esperto.

Sono queste le parole del mental coach Sandro Corapi a TuttoSport, che parla così di Max Allegri e della Juventus: “Secondo me dovrebbero chiudersi per tutte le ore necessarie dentro lo spogliatoio e chiarirsi perché sicuramente ci sono stati problemi non risolti tra i giocatori, con il tecnico e/o con la società. Allegri è uno dei migliori, è un ottimo comunicatore ed è competente. Almeno, questo è quello che percepisco io dall’esterno.“

Massimiliano Allegri

Conclude così il mental coach: “Per risolvere i problemi di testa un tecnico deve essere più uomo e meno allenatore: si deve spogliare delle sovrastrutture e aprirsi alla mente, agli occhi, al cuore e all’anima dei ragazzi. Deve essere umile e vicino alla squadra e con la squadra superare la crisi. Soltanto dopo può riprendersi il ruolo di allenatore.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG