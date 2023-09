Mattia Sangalli, prodotto del vivaio dell’Inter e ora al Trento in Serie C, ha parlato a Italsportpress del suo periodo in prima squadra

Mattia Sangalli, prodotto del vivaio dell’Inter e ora al Trento in Serie C, ha parlato a Italsportpress del suo periodo in prima squadra. Le sue dichiarazioni:

INZAGHI – «Per quei mesi sotto la sua gestione posso dire che è molto bravo, un professionista serio ma anche una persona disponibile al dialogo».

INTER – «Thuram mi ha impressionato. Scudetto? L’Inter se la giocherà fino alla fine»

