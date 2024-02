Ai microfoni di Dazn Il Tre, cantante in gara a Sanremo 2024 ha rivelato il suo tifo per l’Inter ma di non sentire la rivalità con il Milan

LE PAROLE – «Sono diventato interista per mio papà: lui è interista, ma è nato a Salerno e vive a Roma, io che vivo a Roma tifo Inter. Essere interisti a Roma Proprio come essere romanisti a Milano, perché non senti la rivalità con la squadra del derby che è il Milan, ma soprattutto con la squadra locale»

