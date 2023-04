Santacroce: «Ecco il mio pronostico su Napoli-Milan». Le parole dell’ex difensore azzurro in vista della sfida Champions

Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sfida tra Napoli e Milan. Le parole dell’ex difensore azzurro:

«Sicuramente sarà una grande partita, spettacolare. Nel Napoli ci saranno 2 assenze importanti come quelle di Kim ed Anguissa, ma questo non inciderà sul livello della partita, da godere. Il pronostico è molto difficile essendo una partita così equilibrata, ma visto che oramai sono un napoletano adottato uso un pó di scaramanzia, dando il Milan vincente per 1-2 (ride,n.d.r.)»

