Stefano Pioli recupera anche Malick Thiaw per la sfida di domani tra Napoli e Milan in Champions League: gruppo al completo

Come riferito da Sky, Stefano Pioli ha recuperato anche Malick Thiaw per la gara di ritorno tra Milan e Napoli in Champions League in programma domani.

Per il tecnico dunque tutto il gruppo al completo per questa delicatissima sfida.

