Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in vista di Napoli-Milan:

VERONA: «La partita col Verona me l’aspettavo così difficile. Dovevamo essere lucidi. In fase di possesso non siamo riusciti a trovare spazi tra i loro calciatori. Loro sono abituati a fare questo tipo di partite e sono stati agevolati dall’atteggiamento e dalla nostra non lucidità».

CASA-TRASFERTA: «Il Napoli va bene sia in casa che in trasferta, è sempre l’atteggiamento degli avversari a determinare, magari quando giocano in casa gli avversari provano di più a far gol mentre al Maradona vengono per un pari, stanno tutte più chiuse, più basse e diventa più complicato».

OSIMHEN – «Ha dato quella vampata di entusiasmo che ormai gli attribuiscono giustamente i nostri tifosi e ha fatto vedere subito di essere dentro la partita. Gli servivano questi 25′ di rodaggio per essere pronto a giocare martedì. E’ stato fatto un lavoro ricercato in maniera corretta».

FORMAZIONE ANTI MILAN – «Più o meno ce l’ho in mente, poi è chiaro che si andrà a vedere anche i calciatori negli allenamenti».

RITORNO DEI TIFOSI: «Quella è una cosa fondamentale per noi. Quando ho visto che c’è stato il riavvicinamento sono stato felicissimo, è stato merito di De Laurentiis. Io dico che privare i nostri calciatori dell’affetto e dell’amore dei tifosi, che fanno fatica tra l’altro a mantenere nascosti, era ingiusto. Ora che siamo tutti dentro questa voglia di amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi».

