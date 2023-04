Il Milan non svolgerà il classico walk around al Maradona: i rossoneri di Pioli conoscono a menadito l’impianto del Napoli

Come riferito da Sky, il Milan non svolgerà al Maradona di Napoli il classico walk around.

La motivazione è da ricercarsi nel fatto che i rossoneri di Pioli conoscono già nei dettagli l’impianto e il terreno di gioco degli uomini di Spalletti.

The post Napoli Milan: niente walk around al Maradona. Ecco perché appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG