Davide Santon, ex terzino di Roma e Inter, è tornato a parlare del suo ritiro dal calcio giocato: le dichiarazioni

Davide Santon è tornato a parlare del suo ritiro dal calcio ai microfoni de Il Messaggero.

LE PAROLE – «L’ultimo anno a Roma ero fuori rosa e ho maturato la decisione. È stata molto dura, ci siamo così visti col club e abbiamo scelto di chiudere il nostro rapporto. Potevo anche strappare qualche contratto e presenza ma non mi divertivo più. Le proposte non mi mancavano: Fulham, Fiorentina, Sampdoria e un paio di club spagnoli. Io non ho mai detto di no, ma poi arrivavano le visite mediche. Mourinho mi è sempre stato vicino e lo ringrazio, specialmente quando ero fuori rosa veniva spesso a vedere i miei allenamenti. Non penso sia stato lui a prendere la decisione di escludermi».

