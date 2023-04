Sarri Juve, veleni e retroscena: non tornerebbe mai. Pagate le ritrosie di Bonucci e Chiellini, per il tecnico è una ferita aperta

Come scrive Repubblica Maurizio Sarri la Juve non l’allenerebbe più, non certo dopo quell’annata nella quale rischiò l’esaurimento nervoso finendo per festeggiare lo scudetto non con gioia ma con sollievo, quasi come una liberazione.

Amplia il discorso il Corriere dello Sport che spiega come la Juve per Sarri sia una ferita aperta, non gli è andato giù il modo in cui è finita. Ha vinto nonostante la polmonite in estate, le ritrosie di Chiellini e Bonucci a sposare il suo calcio, la mancanza di acquisti congeniali e l’impossibilità di allenare come desidera.

