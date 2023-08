L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, lancia un’accusa per il calendario avverso ai biancocelesti che affronteranno Milan, Napoli e Juve

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri lancia una nuova accusa per il calendario sfavorevole ai biancocelesti, che affronteranno in poco tempo Milan, Juve e Napoli in trasferta.

LE PAROLE – «Calendario? Ho dei numeri. Quelle tre trasferte possono capitare allo 0,2%. Quindi vuol dire che al 98,8% non è casuale. Chi deve mettere i paletti per il calendario ha sbagliato qualcosa, è un errore umano».

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI.

