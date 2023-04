Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la gara tra Spezia e biancocelesti, in programma domani al Picco

Sarri ha presentato così la sfida tra Spezia e Lazio:

“Domani ci attende una partita difficile in un ambiente caldo. Lo Spezia è in forma, ci sono tanti rischi, il primo su tutti è quello di non riuscire ad azzerare dopo la Juventus. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Se non saremo focalizzati e motivati quanto i nostri avversari, rischieremo grosso”.

L’articolo Sarri: «Lo Spezia ha già battuto l’Inter, attenzione o rischiamo grosso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG