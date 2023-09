Intervistato da Dazn, Maurizio Sarri ha così parlato dopo il ko della Lazio a San Siro.

PARTITA – «Abbiamo fatto un primo tempo notevole dove abbiamo creato tante situazioni in parità numerica e non l’abbiamo neanche tramutate in occasioni. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti del secondo tempo, poi bene tra i due gol. Una prestazione di buon livello, pensare di venire qui e non soffrire è impossibile. Abbiamo perso su due accelerazioni ma la strada è quella giusta».

