Si parla di rapporto ormai guasto tra Sarri e Lotito: anticipato subito il summit tra i due. Le ultime novità in merito

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è ormai imminente il vertice Lotito-Sarri, che potrebbe svolgersi già stasera a Formello. Si sa come cambia velocemente l’agenda del presidente-senatore. Il tecnico rientrerà da Castelfranco di Sopra e guiderà l’allenamento della Lazio di ripresa fissato per le ore 18.

E’ possibile che si vedano a cena: il summit con il tecnico deve chiarire una volta per tutte le strategie da seguire e il loro rapporto, guastato dal modo in cui il presidente sta gestendo il mercato biancoceleste. L’allenatore aveva ribadito di volere Zielinski e Berardi, attendeva l’esito del vertice Lotito-Cairo per Ricci (poi fallito).

