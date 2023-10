Sarri: «Risultato giusto contro una squadra forte. Vi assicuro che lui non se ne andrà a gennaio». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Ho vissuto il rigore come un’opportunità. Non ho visto il tiro ma la nostra Curva, vedendola festeggiare ho capito che avevamo segnato. La squadra ci crede, stasera era una partita difficile. I momenti di sofferenza erano inevitabili, nel primo tempo abbiamo sofferto. Poi nel secondo tempo siamo andati in crescita ed è per questo che ci abbiamo creduto. Abbiamo creato 4-5 palle gol e il risultato per me è giusto contro una squadra forte».

IMMOBILE – «Immobile lo stiamo aspettando. Lui ha fatto un percorso negli ultimi mesi pieno di acciacchi e problematiche, pochissimi allenamenti. Alla lunga questa situazione l’ha pagata. Spero sia in grado di allenarsi con continuità perchè in questo modo potremmo riaverlo in breve tempo a grandi livelli. Credo sia scontato che rimarrà alla Lazio a gennaio, non penso sia una problematica che esista per come lo sento parlare a parte qualche momento di sconforto».

