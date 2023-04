Sarri si nasconde: «Non guardo la classifica, può cambiare tutto». Il tecnico della Lazio così sulla lotta per il secondo posto

Sarri a Sky Sport ha parlato della lotta per il secondo posto in Serie A dopo la vittoria della Lazio con lo Spezia.

Queste le parole dell’ex tecnico della Juve.

SECONDO POSTO – «Non so cosa sia possibile, so che sono tornato a divertimi in settimana in allenamento e questo vuol dire che la squadra fa bene in partita e negli allenamenti. Ho visto in questa stagione un cambio di mentalità notevole. Il fatto che io sia tornato a divertirmi probabilmente riesco a trasmetterlo ai giocatori. Sono contento della crescita importante individuale dei giocatori. Non guardiamo la classifica in questo momento. Se uno guarda la classifica di 9 partite fa è totalmente diversa da quella attuale. Questo fa capire quante variazioni ci possono essere con 27 punti in palio. Dobbiamo rimanere proiettati all’obiettivo e con la voglia di arrivarci, senza guarda la posizione».

