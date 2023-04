Sassuolo Juve, infortunio dell’ultima ora per i bianconeri: Allegri deve rivedere i piani. L’attaccante sarà out al Mapei Stadium

Moise Kean a rischio per Reggio Emilia, lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Ieri l’attaccante si è fermato per un problema muscolare, da valutare nelle prossime ore. Allegri rischia di non averlo per la gara di domani contro il Sassuolo e dovrà rivedere i piani della sua Juventus.

The post Sassuolo-Juve, infortunio dell’ultima ora per i bianconeri: Allegri deve rivedere i piani appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG