Szczesny, esami ok ma probabile riposo con il Sassuolo. C’è l’ipotesi attacco di panico per il portiere che ha fatto spaventare tutti

Cosa ha avuto Szczesny al tramonto del primo tempo di Juve-Sporting? Difficile dirlo. Alla Juventus (giustamente) nessuno si sbilancia. La teoria che va per la maggiore ipotizza un attacco di panico, anche perché l’elettrocardiogramma, eseguito mentre ancora la squadra bianconera era in campo, non ha evidenziato anomalie cardiache. Il giorno dopo, comunque, è stato dedicato alla cautela. Il portiere si è sottoposto ieri mattina a nuovi (e più approfonditi) controlli al JMedical. Massimo riserbo sulla tipologia di esami, anche se in questi casi la prassi prevede un monitoraggio continuo tramite Holter.

Gli esami sono confortanti, ma non è escluso che Massimiliano Allegri gli conceda comunque un paio di giorni di riposo, risparmiandogli allenamenti e trasferta a Reggio Emilia a casa del Sassuolo. Anche perché era già preventivabile l’avvicendamento tra i pali con Perin. La decisione sulla convocazione (o meno) di Szczesny sarà presa di comune accordo dall’allenatore e dal portiere stesso. Grande fiducia, invece, sul suo regolare impiego nella decisiva gara di Lisbona contro lo Sporting, quando la Juve si giocherà l’accesso alle semifinali di Europa League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

