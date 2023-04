Il tecnico biancoceleste ha espresso un giudizio sul direttore di gara che arbitrerà la sfida contro l’Inter

Dopo le recenti polemiche arbitrali, Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha posto l’accento sull’arbitro guida, che dirigerà la sfida tra Inter e Lazio di domani.

LE PAROLE– «Designato Guida di Torre Annunziata La gente pensa che io ce l’abbia con gli arbitri, ma non guardo neanche la designazione. Io non guardo neanche un episodio, ma il metro arbitrale. E poi mi esprimo. Credo poco a queste storie territoriali: non penso che se abita a 40 chilometri da Napoli si faccia condizionare»

