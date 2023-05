Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta e la vittoria contro l’Empoli

«Sono contento, dobbiamo finire questo campionato al meglio. Possiamo dare qualcosa in più, siamo partiti con il freno a mano tirato oggi e non dobbiamo essere quelli del primo tempo. Ora continuo a lavorare sodo in settimana, poi quando ci sarà la Nazionale, il mister farà le scelte e io darò il 100% per esserci».

