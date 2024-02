Le parole di Emiliano Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Emiliano Bigica ha parlato neòòa conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Sassuolo.

PAROLE – «Sono pronto a dare una mano in questo momento non facile. Ovviamente voglio ringraziare mister Dionisi con il quale in questi anni ho avuto grandissima sinergia e un grandissimo rapporto umano. Oltre alla famiglia Squinzi vorrei ringraziare il Presidente Carlo Rossi, il direttore Giovanni Carnevali, Giovanni Rossi e Francesco Palmieri che mi hanno dato l’opportunità di vivere questo bel momento. Da quando faccio l’allenatore ho lavorato per questo momento, è quello che ho sempre sognato. Da calciatore ho bruciato le tappe e da allenatore ho fatto tanta gavetta e adesso mi si è presentata questa bellissima occasione».

