Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è tornato a parlare di Domenico Berardi: ecco cosa ha detto

Intervistato da Sky, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha così parlato di Domenico Berardi e della permanenza in neroverde.

PAROLE – «Essere riusciti a tenere Berardi è una cosa importantissima, è un campione vero. Quello che mi meraviglia è che in questi anni non ci sono stati grandi club ad essersi avvicinati a lui. Finché riusciamo a tenerlo ben venga. La Juve ci è andata vicino quest’anno, non siamo riusciti a concretizzare perché per noi Berardi ha un valore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG