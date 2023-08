Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro dell’attaccante neroverde Domenico Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro dell’attaccante neroverde Domenico Berardi.

PAROLE – «La situazione è quella che ha detto Dionisi: Berardi è rientrato in gruppo in settimana e deve avere un po’ di tempo per rimettersi in forma, sarà disponibile per la settimana prossima. Berardi alla Juve? No, non ci sono possibilità. Noi siamo stati chiari già da un po’ di tempo, quella è stata la nostra decisione e rimane così. Non c’è nessun problema neanche con lo stesso giocatore perché Berardi si sta comportando in modo perfetto, non ci sono problemi di nessun genere. Deve riprendersi un pochettino ma è un grande professionista e siamo convinti che a breve lo avremo al massimo della forma».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG