Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SportMediaset dopo lo Spezia.

PAROLE– «Cragno? Sicuramente è un portiere che non lo scopro davvero io, è venuto qua con entusiasmo e qualità. Ha già giocato in campionato e ha fatto bene, oggi ha fatto bene e sono contento anche per lui perché dà risposte positive. Passare il turno è importante perché se dai risposte positive poi la squadra si qualifica ed è ancora più importante, diciamo che abbiamo iniziato con la sua parata ai rigori e chiuso con un gol di Lauriente, spero che serva anche a lui, che sta trovando la finalizzazione, ma la deve migliorare perché ha le qualità per farlo. Speriamo che il gol su rigore possa aiutarlo»

