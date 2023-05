Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio

«Siamo partiti timorosi e l’abbiamo persa con l’atteggiamento iniziale. Credo ci siano più meriti loro che demeriti nostri. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non abbiamo segnato. La Lazio sbaglia poco e prende pochi gol. Sa giocare, attaccare la profondità, è organizzata e ha individualità forte. Secondo posto? Avrei scommesso sulla Lazio. Poi con giocatori bravi e un allenatore forte ecco i risultati. Lotta Champions? Non lo so, è una bella lotta. Iniziano a far tutte punti come è normale che sia. Noi siamo artefici del nostro destino non degli altri».

