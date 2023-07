Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloNews.net al termine dell’amichevole persa contro lo Spezia

PAROLE – «La squadra non deve essere arrabbiata, parliamo di un’amichevole, abbiamo fatto 0 punti noi e 0 lo Spezia. Avrebbero dovuto prendere non so quanti cartellini, avrebbero dovuto giocare in 10 perché è uscito un giocatore ed è rientrato un altro che giocava, ma a noi non ci serve giocare in superiorità. La squadra deve essere consapevole che così non va bene perché poi arriveranno le prime scelte e qualcuno non le accetterà, arriveranno le prime difficoltà e qualcuno non si rimboccherà le maniche e così non va bene, allora vuol dire che non abbiamo imparato niente da gennaio, febbraio, marzo, dove abbiamo fatto delle scelte importanti e difficili che si sono rivelate giuste. Io voglio giocatori motivati. Alcuni giocatori sono chiacchierati perché sono bravi ma sono qua e chi è qua deve fare di più. Io non voglio ripetere gli alti e bassi o perlomeno avere una mentalità diversa per cercare di essere squadra anche nei momenti difficili perché a volte la squadra ha bisogno di sbagliare, può partire anche da un gradino sotto rispetto alla stagione precedente ma può crescere e fare di più. Non ne siamo tutti consapevoli? Dopo diventa doppiamente difficile superare un ostacolo».

