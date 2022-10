Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa delle recenti prestazioni di Pinamonti

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti, tra cui le recenti prestazioni di Andrea Pinamonti. Ecco le sue dichiarazioni.

PINAMONTI – «Mi auguro che Andrea possa continuare sulla striscia di prestazioni che sta facendo. Io non giudico i giocatori sui numeri ma sulle prestazioni, non credo alla cabala, su tante cose che il tecnico deve vedere in condivisione con lo staff. Se partirà dall’inizio, mi auguro possa essere in linea con le prestazioni che ha fatto. Se li metteremo in condizione di far gol sono convinto che i nostri attaccanti faranno gol».

L’articolo Sassuolo, Dionisi: «Pinamonti? Io non giudico i giocatori sui numeri ma sulle prestazioni» proviene da Calcio News 24.

