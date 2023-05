Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro la Sampdoria

PAROLE – «La prima insidia è la squadra avversaria che giocherà l’ultima in casa della stagione, in uno stadio caldo e vivo. È una squadra diversa in casa e fuori casa, come altre squadre. Sarà una partita non semplice se non la approcceremo bene, passa tanto dalle motivazioni. Siamo quasi alla fine, ancora non è finita, dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Pensare all’andata e anche alla partita dell’anno scorso a Genova, sono cose che dovrebbero dare più motivazioni. La gara di andata è stato un momento difficile. Il risultato sicuramente inaspettato, nato da episodi più che dalla prestazione, poi non abbiamo fatto una partita ottimale. Dovremo scendere in campo non dico pensando alla gara d’andata ma dovremmo avere il dente avvelenato anche per questo. Frattesi ha giocato tanto, stava un pochino meno bene in settimana e abbiamo ritenuto di non convocarlo per la partita di domani. Rinnovo? Quando ci saranno novità concrete lo saprete. A piccoli passi stiamo andando avanti. Manca poco alla fine del campionato, aspettiamo la prossima settimana e vediamo».

