Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Atalanta-Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Sono contento che finalmente qualcuno veda il bicchiere mezzo pieno, proprio come noi. Siamo consapevoli del momento attuale di forma e di essere artefici del nostro destino. Sarà dura, ma siamo qui per fare risultato. Abbiamo qualità per aggredire chiunque, e questa è una volontà che è comune a tutti»

