Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Empoli

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Empoli.

PAROLE – «La sosta precedente non è stata positiva, non abbiamo ottenuto quello che avremmo ottenuto, mentre l’Empoli viene da una partita fatta bene, ha qualità, storicamente è una bestia nera e dobbiamo vendicare la partita con la Salernitana perché abbiamo ottenuto quello che volevamo. Siamo arrabbiati e lo dobbiamo rimettere in campo in maniera positiva, con determinazione e non con nervosismo. Nell’Empoli ci sono delle peculiarità importanti, la si riconosce per questo da anni: determinazione, corsa e spirito di sacrificio, noi dovremo pareggiarli e se non li pareggiamo sarà una partita difficile. Volpato, Missori e Lipani? Sono contento di questa sosta perché è arrivata in un momento giusto, è arrivata in un momento in cui dovevamo recuperare qualcuno, e chi è andato in nazionale è tornato con fiducia. Hai citato i tre più giovani della rosa, Lipani si allena con noi e gioca in Primavera, ma si stanno ritagliando uno spazio in Nazionale e questo aiuta anche nel club. Sono tra gli ultimi arrivati nella squadra, durante la settimana, e ho avuto modo di vederli e allenarli, è normale che servirà del tempo per vedere se questa consapevolezza l’hanno fatta loro. I nazionali hanno giocato quasi tutti, chi una partita, chi due, chi spezzoni e questo è positivo. Sono rientrati in buone condizioni. Vina è l’ultimo arrivato, giovedì, ha fatto una parte dell’allenamento. Rispetto alla sosta precedente abbiamo fatto un giorno in più, giocando di domenica, quindi bene».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG