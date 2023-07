Mattia Viti, difensore di proprietà del Nizza ed ex Empoli è a un passo dal trasferimento al Sassuolo. I dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sono molto vicini all’accordo, con la trattativa che è in dirittura d’arrivo. La formula è quella del prestito con il diritto di riscatto. L’azzurro si era trasferito in Francia la scorsa estate per 13 milioni di euro.

