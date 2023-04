Sassuolo Juve, Allegri annuncia un altro assente in conferenza stampa alla vigilia della partita: non ci sarà!

Oltre a Kean ci sarà un altro assente per la Juve col Sassuolo. Ad annunciarlo è stato Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita.

DE SCIGLIO NON TORNA – «De Sciglio difficilmente ci sarà, ieri ha fatto allenamento e la gamba non se la sentiva libera quindi difficilmente sarà a disposizione. Avremo dei ragazzi dell’Under 23 che domani faranno parte della trasferta e saranno pronti per giocare».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE SASSUOLO JUVE

The post Sassuolo Juve, Allegri annuncia un altro assente: non ci sarà! appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG