Sassuolo Juve, nuovo record negativo per la squadra di Allegri: non era mai successo contro i neroverdi prima di ieri

Nuovo record negativo per la Juve, che dopo il tracollo in casa del Sassuolo raggiunge un ennesimo traguardo non positivo di questi ultimi tre anni.

Come riferito da OptaPaolo, infatti, i bianconeri non avevano mai subito quattro gol dalla formazione neroverde prima di ieri, arrivando al massimo a tre nella stagione 2019/20.

