L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Sassuolo oggi

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la sconfitta contro il Sassuolo, citando anche i punti persi ai danni dell’Inter.

LE PAROLE – «Quello di non essere riusciti a vincere una partita che ci avrebbe permesso di fare un salto in avanti, di metterci ancora più dietro quinta e sesta, cioè Inter e Milan. Bisognava fare meglio, abbiamo giocato un primo tempo non bello, poi potevamo pareggiare ma la sconfitta è ampiamente meritata».

L’articolo Sassuolo-Juventus, Allegri: «Potevamo allungare sull’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG