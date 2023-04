Ciccio Graziani ha detto la sua sulla situazione attuale dell’Inter dopo la sconfitta in quel di San Siro contro il Monza

Ospite di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha voluto parlare della sconfitta casalinga dell’Inter contro il Monza.

LE PAROLE – «Inter strana tra campionato e Champions. Inzaghi? Non è colpa sua se i nerazzurri sprecano occasioni su occasioni in campo. Però Inzaghi è il comandante e serve che negli spogliatoi alzi l’adrenalina. I tifosi non ne possono più, non capiscono quale sia la vera Inter. Futuro? Scelgo Conte: ma se devo rischiare qualcosa proverei De Zerbi. De Zerbi è un allenatore che forse in quella realtà manca».

