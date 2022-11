Sassuolo, Pinamonti si è inceppato. L’attaccante neroverde sta vivendo un vero e proprio momento di crisi

Nei giorni precedenti la sfida di Empoli, Andrea Pinamonti ha polemizzato con chi lo ritiene un attaccante di seconda fascia. E aveva aggiunto un attestato d’amore verso il suo club: «Sto bene al Sassuolo e, no, non sono di passaggio. Il Sassuolo ha investito molto per avermi e qui ho tante aspettative. Voglio conquistarle ma con testa perché le ambizioni, a volte, possono diventare dei limiti. Qui c’è il clima giusto». Ieri, a Empoli, dove l’anno scorso ha toccato la doppia cifra facendo pensare che fosse ormai in procinto di compiere il salto di

qualità, ha fatto davvero molto poco.

Confermando un trend negativo che si era visto in particolare nelle gare con avversari di rango quali Milan, Inter e Atalanta. Avere fallito stavolta contro una provinciale segnala un problema più ampio nella stagione dell’attaccante, una novità che non può non preoccupare una squadra che sperava in lui per supplire alla mancanza di Berardi.

