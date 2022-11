Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha analizzato il momento di Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«La trattativa per De Ketelaere è durata un mesetto e mezzo, quasi due. Il Milan lo ha pagato anche di più rispetto a quello che di solito paga i giocatori, evidentemente perché proprio convinti delle qualità del giocatore. Mi fido di Maldini e Massara, se hanno insistito così tanto è perché sapevano chi andavano a prendere. Sicuramente tutti noi siamo un po’ condizionati dal fatto che sia stato pagato più di 30 milioni. Che Brahim Diaz, che viene da Real Madrid e City, sia il titolare oggi non dovrebbe essere una sorpresa. Ma comunque visto che il Milan ha speso quasi tutto il budget a disposizione per De Ketelaere ci aspettavamo che fosse fin da subito decisivo».

