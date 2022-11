Do you remember? Udinese Lecce, il pareggio sembrava essere già scritto: l’analisi del match della Dacia Arena

Ogni giornata presenta qualche situazione eccezionale sotto il profilo della storia dei match. Quanto successo all’inaugurazione della tredicesima era in qualche maniera obbligatorio. Perché in Udinese-Lecce si è verificato esattamente ciò che mai era capitato prima: il pareggio. E dire che non erano pochi i precedenti, al Friuli prima e alla Dacia Arena poi: 14.

Al quindicesimo appuntamento è finita 1-1, ponendo fine a una sequenza iniziata nel 1986. Per restare all’attualità è più preoccupante che entrambe le squadre tornino a vincere: i bianconeri di Sottil non lo fanno dal 3 ottobre, quando espugnarono il Bentegodi; i giallorossi di Baroni addirittura dal 16 settembre, quando ottennero i 3 punti vincendo a Salerno.

