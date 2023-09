Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, dopo la vittoria dei neroverdi contro la Juventus al Mapei

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Sassuolo contro la Juve. Di seguito le sue parole.

SERATA PERFETTA – «Abbiamo passato una settimana brutta dopo il ko di Frosinone, ma il calcio ti ridà subito l’occasione di rifarti e non c’era occasione migliore di questa».

COSA E’ CAMBIATO – «Quest’anno parlano i numeri, io non mi rimprovero niente perchè ho sempre dato tutto. L’anno scorso mancavano i numeri che sono fondamentali. Non so dire cosa è cambiato, ma ho tanta rabbia e cattiveria per certe persone che hanno esagerato».

NAZIONALE – «Mi candido solo ad aiutare il Sassuolo. Poi se continua così… Per ora non ci penso, mi godo questi momenti che sono il meglio del calcio».

BERARDI – «L’ha vissuta da professionista. Al di fuori si pensa possa essere particolare, ma quando uno è professionista non si vede contro chi si gioca. Era bello motivato come tutti e si è visto in campo».

