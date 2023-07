la Juve non avrebbe ancora rinunciato del tutto a Domenico Berardi: il retroscena sull’esterno del Sassuolo

Il Sassuolo potrebbe dover fare a meno di Berardi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marco Nosotti a Sky Sport 24, la Juve non ha abbandonato del tutto la pista che porta all’esterno neroverde. Di seguito le sue parole.

NOSOTTI – «In un 3-4-3 un nome come Berardi non stona. Ne hanno parlato a lungo l’altro giorno al tavolo dello staff. Sembrava che le notizie portate da Magnanelli, ex Sassuolo, interessassero e non poco».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG