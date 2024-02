Invasione dei tifosi del Torino al Mapei Stadium contro il Sassuolo: presenti quasi 1600 sostenitori granata per trascinare la squadra

La carica di Juric unito alla posta in palio del Torino (in ottica Europa) hanno notevolmente messo grandissimo ottimismo a tutto l’ambiente granata, soprattutto in vista della gara contro il Sassuolo.

Analizzando gli ultimi dati di Vivaticket ci saranno circa ben 1600 tifosi granata al Mapei Stadium domani sera. Si prospetta un grandissimo clima.

