Satriano, male il prestito all’Empoli. Difficile una permanenza all’Inter per il giovane attaccante uruguaiano

Due gol in 29 presenze con l’Empoli in Serie A. L’avventura in Toscana sapeva di grande chance per Martin Satriano, che continua a trasmettere un senso di incompiutezza.

Il 22enne di Montevideo è legato all’Inter fino al 2027, ma è difficile pensare a una permanenza a Milano dopo la scadenza del prestito. Piuttosto, potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a obiettivi di mercato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Satriano, male il prestito all’Empoli. Difficile una permanenza all’Inter proviene da Inter News 24.

