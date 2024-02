Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini e della sua scalata dal settore giovanile fino alla prima squadra

A Tuttosport, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha voluto parlare così della sua stagione nerazzurra: una crescita che lo ha portato dal settore giovanile alla prima squadra.

DAL SETTORE GIOVANILE ALLA PRIMA SQUADRA – «Soddisfazione, stupore, grande emozione. Voglio dire grazie a tutti gli allenatori che ho avuto: dal settore giovanile fino a Gian Piero Gasperini, con la consapevolezza che si può migliorare. A Zingonia ti fanno crescere come calciatore e come uomo».

SULLE SFIDE CONTRO INTER E MILAN – «San Siro è uno stadio che ti mette pressione. Affascinante, imponente. Vederlo pieno è qualcosa di speciale, ci ho giocato con l’Atalanta contro il Milan Campione d’Italia e contro l’Inter finalista di Champions; in Coppa Italia e ancora con la Nazionale. Sono molto carico».

GASPERINI – «Ti fa crescere in tutto e ti fa sentire importante: con lui cresci non solo in campo, ma anche dal punto di vista della personalità».

CALCIOMERCATO – «Il mio rinnovo di contratto vale tantissimo e sono molto legato all’Atalanta e alla famiglia Percassi. Voci di mercato? Penso solo a fare bene qua».

OBIETTIVI ATALANTA – «Posso dire che siamo un grande gruppo, in campo e fuori, il rapporto è splendido. Siamo abbastanza fiduciosi e tra campionato, Coppa Italia ed Europa League pensiamo partita per partita. Nazionale? Tutto arriva dalle prestazione con l’Atalanta».

