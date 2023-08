Scamacca, Carnevali consiglia: «Fossi in lui rimarrei in Premier. Ha possibilità di crescita». Le parole del dirigente del Sassuolo

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a Sky Sport ha parlato del possibile ritorno in Italia di Scamacca con la maglia dell’Inter.

«Reputo che sia un giocatore che non ha ancora dato il meglio di sé, ha possibilità di crescita. E’ un giocatore importante che farebbe bene in qualunque club italiano. Io fossi in lui rimarrei in Premier, un anno non è bastato per capire le qualità di questo ragazzo, è troppo poco. Poi qualunque squadra scelga, sarà un grande acquisto: è un giocatore di qualità, pochi sono forti nello stesso ruolo come lui»

Inter News 24

